Tráfego ferroviário ainda enfrenta problemas na França após sabotagem

O tráfego ferroviário na França permanecia prejudicado neste sábado (27) devido ao grande ataque contra a rede de alta velocidade executado horas antes da cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris.

A situação está melhor, mas o tráfego prossegue afetado neste sábado, com dois em cada três trens circulando nos eixos noroeste e sudoeste, 80% na rede que segue para o norte (com atrasos de uma a duas horas) e tráfego normal no linha em sentido leste, segundo as previsões da empresa ferroviária pública SNCF.

A empresa prevê que os problemas devem prosseguir no domingo em algumas conexões.