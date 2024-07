Sonda espacial Juice se prepara para saltar entre a Terra e a Lua a caminho de Júpiter

A nave espacial da Agência Espacial Europeia (ESA) foi lançada em abril de 2023 com a missão de descobrir se as luas geladas de Júpiter, Europa e Ganimedes, são capazes de abrigar vida extraterrestre nos seus vastos oceanos ocultos.

A sonda espacial Juice se prepara para uma manobra arriscada e sem precedentes no próximo mês, utilizar a força gravitacional da Terra e da Lua para dar um grande salto em direção ao seu alvo, o planeta Júpiter.

De acordo com a sua complexa carta de navegação, a Juice deverá voar de volta para a Lua e depois para a Terra no dia 19 de agosto, às 21h00 GMT (18h, no horário de Brasília).

O impulso gravitacional do nosso planeta e do satélite fará com que a nave salte e poupe combustível em sua tortuosa viagem de oito anos até Júpiter.

A equipe do centro de operações espaciais da ESA em Darmstadt, na Alemanha, começou a se preparar para a complicada manobra esta semana.