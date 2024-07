Rússia reivindica o controle de mais uma localidade no leste da Ucrânia

A Rússia reivindicou neste sábado (27) a conquista de uma nova localidade no leste da Ucrânia, onde suas forças ganham espaço lentamente há meses, mas sem conseguir um grande avanço.

"As unidades do grupo de forças do Centro libertaram a cidade de Lozuvatske", na região de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa russo em seu boletim diário.

A cidade fica ao leste da cidade de Pokrovsk, na região de Ocheretine, onde as tropas russas avançaram nos últimos meses.