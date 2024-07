Pira olímpica '100% eléctrica' ficará acessível ao público durante Jogos de Paris

"Esta entrada do Jardim das Tulherias", onde se encontra a chama olímpica, ficará "ao alcance do público durante o dia, antes de voltar ao céu de Paris ao anoitecer".

No chão durante o dia, a pira desenhada pelo francês Mathieu Lehanneur subirá a uma altura de 60 metros com o pôr do sol e ficará "visível a centenas de metros", promete o COJO.

Por sua vez, a EDF considera a chama um símbolo de "futuro mais responsável, um futuro elétrico", segundo comunicado.

A chama é, na realidade, um "potente fluxo de luz" projetado sobre uma "nuvem de água". "A aparente simplicidade desta solução, possível graças aos avanços tecnológicos dos LEDs, esconde longas horas de trabalho", afirma a companhia.