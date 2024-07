Obama oficializa apoio à campanha de Kamala Harris

"Faremos tudo o que pudermos para que você passe por essa eleição e chegue ao Salão Oval", disse o ex-presidente Barack Obama, acompanhado da mulher, Michelle, à provável candidata democrata.O ex-presidente americano Barack Obama anunciou nesta sexta-feira (26/07), ao lado da mulher, Michelle Obama, apoio à candidatura de Kamala Harris à Casa Branca. Havia uma expectativa em torno do endosso do ex-presidente, o nome mais popular do partido Democrata, à indicação para disputar a presidência contra o candidato republicano Donald Trump. O apoio foi anunciado por meio de um vídeo que mostra Harris aceitando uma ligação telefônica conjunta do casal Obama. "Ligamos para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiar você e fazer tudo o que pudermos para que você passe por essa eleição e chegue ao Salão Oval", disse o ex-presidente a Harris. Michelle Obama afirmou: "Não posso fazer essa ligação sem dizer à minha garota, Kamala, que estou orgulhosa de você". "Isso vai ser histórico", acrescentou. Harris recebeu a ligação enquanto caminhava nos bastidores de um evento, acompanhada por um agente do Serviço Secreto. Ela agradeceu a amizade do ex-casal-presidencial e disse que está ansiosa para "chegar lá, estar na estrada" com eles nos próximos três meses de campanha. "Vamos nos divertir um pouco com isso também, não vamos?", destacou Harris. A vice-presidente ainda não é oficialmente a candidata democrata, mas, de acordo com uma pesquisa da Associated Pres, já garantiu o apoio público da maioria dos delegados à Convenção Nacional Democrata, que começa em 19 de agostos. Partido democrata fechado com Harris Michelle e Barack Obama são talvez as últimas figuras importantes do partido a endossar Harris formalmente. Além de populares, eles são um importante ativo para a campanha democrata por sua capacidade de atrair recursos. Biden apoou Harris uma hora depois de anunciar a decisão , no último domingo, de encerrar sua campanha, em meio a um clima de preocupação sobre a sua capacidade de derotar Trump. A ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, o líder da minoria na Câmara, Jim Clyburn, o ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton demonstraram apoio nos dias seguintes. O casal Obama, no entanto, foi cauteloso enquanto Harris assegurava o apoio de delegados do partido e de alguns dos principais eleitores democratas e arrecadava mais de 120 milhões de dólares (cerca de R$ 678 milhões). A declaração inicial de Barack Obama após o anúncio da desistência de Biden não mencionou Harris. Em vez disso, ele falou genericamente sobre a indicação de um nomeado para suceder Biden: "Tenho uma confiança extraordinária de que os líderes de nosso partido serão capazes de criar um processo do qual surja um um candidato excepcional", escreveu o ex-presidente na época. sf/le (AFP, AP)