'Não é bom' para o tênis, diz Djokovic após vencer jogador sem ranking nos Jogos

O sérvio Novak Djokovic disse que sua vitória em menos de uma hora sobre o especialista em duplas australiano Matthew Ebden, neste sábado (27), pela primeira rodada do torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Paris, foi algo que "não é bom" para o tênis e pediu uma mudança nas regras de convocação em caso de desistências de última hora.

Djokovic levou apenas 48 minutos para derrotar Ebden, que estava há mais de dois anos sem disputar um jogo de simples e foi incluído no quadro do torneio após o abandono do dinamarquês Holger Rune por lesão.

"Realmente não entendo as regras", disse o sérvio depois da vitória por 2 sets a 0 (6-0 e 6-1) na quadra Philippe Chatrier.