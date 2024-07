Nadal mantém dúvida sobre sua participação no torneio de simples em Paris-2024

O espanhol Rafael Nadal disse que definirá com sua equipe se estreia ou desiste do torneio de simples dos Jogos Olímpicos para concentrar as energias nas duplas, onde neste sábado (27) estreou com vitória jogando ao lado de Carlos Alcaraz.

"Não sei, vou falar com a equipe", disse Nadal antes de sua estreia contra o húngaro Marton Fucsovics.

"Vou conversar com a equipe e vou tomar a decisão que acharmos mais adequada como equipe para tentar ter as melhores chances de levar medalhas para casa (...) Nem sempre mais é mais, às vezes mais significa menos. Mas não estou dizendo que não vou jogar", acrescentou.