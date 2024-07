Nadal e Alcaraz vencem argentinos e avançam nas duplas em Paris-2024

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, e acabou sendo decidido no tie break. Nele, Nadal acertou uma de suas melhores bolas paralelas da partida e com isso os espanhóis ficaram em vantagem na partida.

Num jogo intenso, os espanhóis mostraram a sua qualidade individual nos momentos decisivos para conquistar a vitória com um apertado 7-6 (7/4) e 6-4, resultado que dissipa em parte as dúvidas sobre as condições físicas de Nadal, que jogou com uma proteção na perna direita devido aos incômodos que sente no músculo adutor.

Formada por dois veteranos do 'Top 20' das duplas no ranking da ATP, a dupla argentina manteve o foco e rapidamente alcançou a vantagem de 3 a 0 no segundo set. Mas os espanhóis se recuperaram com uma virada e chegaram a 5-4, perto da vitória.

Com o público empurrando os dois espanhóis, que juntos somam 26 Grand Slams, Nadal mais uma vez fez valer sua experiência para fechar o duelo e seguir na competição em Paris.

Mais cedo, Alcaraz estreou no tênis olímpico de simples com uma vitória contundente sobre o libanês Hady Habib (275º no ranking mundial) por 6-3 e 6-1.