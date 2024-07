Maduro pede desculpas por impedir entrada de ex-mandatários que observariam eleições

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu desculpas neste sábado (27) pelo veto ao grupo de ex-presidentes, congressistas e ex-parlamentares que foram impedidos de entrar no país para observar as eleições presidenciais de domingo após serem convidados pela oposição.

"Peço desculpas porque na Espanha, no México, no Panamá ficaram irritados com a Venezuela porque devolvemos essa gente. Peço desculpas por ter mandado de volta [Vicente] Fox para o México, Mireya Moscoso para o Panamá, as pessoas estavam muito bravas no Panamá e na Espanha", disse Maduro em um encontro com observadores internacionais convidados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Autoridades venezuelanas impediram na sexta-feira a entrada de vários ex-governantes, deputados e ex-parlamentares que planejavam observar as eleições nas quais Maduro tem como principal rival o diplomata Edmundo González Urrutia, de 74 anos, que representa na cédula eleitoral a líder María Corina Machado, inabilitada.