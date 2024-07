Luana Silva avança às oitavas do surfe de Paris-2024; Tati Weston-Webb e Tainá vão para repescagem

As brasileiras Tatiana Weston Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel fizeram sua estreia neste sábado (27), no primeiro round do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

Luana e Tainá competiram na mesma bateria, a sexta, junto com a alemã Camilla Kemp.

Luana Silva garantiu sua vaga direta nas oitavas de final ao conseguir a melhor nota, 7.27, à frente de Tainá (5.73), que terá que disputar a repescagem, assim como Kemp.