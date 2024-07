Kamala Harris reforça discurso sobre economia sem citar inflação

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos, pré-candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, vê a economia como uma oportunidade e como um risco para a democrata. Logo depois que o presidente Joe Biden deixou a disputa há uma semana, Harris começou a elaborar sua própria narrativa sobre a economia, enfatizando o fim da pobreza infantil, a redução dos custos de saúde e creches e defendendo a "dignidade" na aposentadoria.

Em nenhum momento em seus discursos em Wisconsin, Indiana ou Texas, ela mencionou a palavra "inflação" - o desafio econômico que perseguiu a administração de Biden. Dados do Departamento do Trabalho mostram que os preços ao consumidor subiram 19,2% desde que Biden assumiu o cargo, enquanto os ganhos médios por hora aumentaram 16,9%.

Harris está dando uma prioridade maior ao que ela diz "que pode estar por vir" e à política econômica com senso de justiça social. "Em nossa visão do futuro, vemos um lugar onde cada pessoa tem a oportunidade não apenas de sobreviver, mas de progredir - um futuro onde nenhuma criança tem que crescer na pobreza, onde cada idoso pode se aposentar com dignidade e onde cada trabalhador tem a liberdade de se filiar a um sindicato", disse Harris à Federação Americana de Professores na quinta-feira.