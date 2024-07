Harris diz que sua campanha prevalecerá apesar de 'graves mentiras' de Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reconheceu neste sábado (27) que será difícil derrotar Donald Trump nas eleições de novembro, mas afirmou que sua recém-lançada campanha presidencial prevalecerá sobre as "graves mentiras" de seu rival republicano.

Enquanto Trump se preparava para participar de uma conferência sobre bitcoin no estado do Tennessee, Harris participava de um evento de arrecadação de fundos em Pittsfield, Massachusetts, com convidados famosos como o cantor e compositor James Taylor e a violoncelista Yo-Yo Ma.

"Somos os menos favoritos nesta corrida, mas esta é uma campanha impulsionada pelo povo", disse à multidão no evento, que segundo sua equipe arrecadaria 1,4 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões).