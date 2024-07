França conquista ouro e acaba com reinado de Fiji no rugby sevens olímpico

A França conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste sábado (27) ao derrotar o até então imbatível Fiji na final do rugby sevens, liderada pelo imparável Antoine Dupont.

A seleção local não deu chances a Fiji, atual bicampeão olímpico, e venceu com autoridade por 28 a 7 diante de um lotado Stade de France, em Saint Denis.

Fiji ficou em vantagem com um 'try' de Joseva Talacolo convertido por Iowane Teba, mas a França conseguiu empatar antes do final do primeiro tempo por meio de Jefferson-Lee Joseph.