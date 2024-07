Fifa rejeita reclamação da Argentina por incidentes no jogo contra Marrocos

A Fifa rejeitou a reclamação formal apresentada pela Argentina devido aos incidentes ocorridos no jogo contra Marrocos na sua estreia no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, informou neste sábado (27) a federação da 'Albiceleste', que anunciou que insistirá no seu pedido.

"A Federação Argentina de Futebol (AFA) comunica que a Comissão Disciplinar da Fifa rejeitou o protesto apresentado relativo aos acontecimentos ocorridos no jogo contra a seleção marroquina", afirmou a AFA em um comunicado.

"Em defesa dos nossos direitos, pediremos os fundamentos da decisão e avaliaremos as instâncias de recurso pertinentes", acrescentou o texto, que foi replicado nas redes sociais pelo presidente da AFA, Claudio Tapia.