FBI conclui que Trump foi atingido por uma bala em tentativa de assassinato

O FBI informou ontem que o ex-presidente Donald Trump foi atingido por uma bala durante a tentativa de assassinato em um comício de campanha, no oeste da Pensilvânia, há duas semanas. Trump foi ferido na orelha com sangramento. "O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pedaços menores, disparada do rifle do sujeito falecido", disse a agência em uma declaração divulgada na sexta-feira, 26, buscando dissipar relatos conflitantes sobre o tiroteio de 13 de julho.

O diretor do FBI, Christopher Wray, disse durante interrogatório no Congresso nesta semana que as autoridades ainda estavam analisando as evidências para determinar o que atingiu Trump: uma bala, estilhaços, vidro ou outra coisa.

Trump ficou irritado com a sinalização de Way de que ele poderia não ter sido atingido por uma bala. Trump insistiu que sentiu a bala rasgando sua pele e considerou sua sobrevivência um ato de Deus. "Não que alguém tenha duvidado, mas para livrar nosso país da declaração política feita pelo diretor do FBI... Esta é uma foto da bala logo após perfurar minha orelha", escreveu Trump em um rede social ontem. O atirador, Thomas Matthew Crooks, disparou pelo menos oito tiros, mas não está claro qual atingiu Trump.