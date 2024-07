Favorita ao ouro, Iga Swiatek estreia com vitória tranquila no tênis olímpico

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, estreou no torneio olímpico de tênis dos Jogos de Paris neste sábado (27) com uma vitória tranquila sobre a romena Irina Camelia Begu.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, na quadra Philippe Chatrier.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora Begu tenha conseguido uma quebra para empatar o primeiro set em 2-2, a polonesa pisou no acelerador e fechou em 6-2.