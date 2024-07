EUA: cão policial faz rastreamento 'invertido' para encontrar casa de criança perdida

Autoridades dos Estados Unidos utilizaram uma técnica inusitada de rastreamento com um cão farejador para encontrar a casa de uma criança que estava perdida, vagando sozinha em uma estrada do condado de Union, no estado da Carolina do Norte. As informações são da CNN.

No dia 7 de julho, uma pessoa ligou para a emergência informando que uma criança estava caminhando sozinha na estrada. Após chegarem ao local, os policiais "começaram a tentar determinar onde ficava a casa da criança, mas não tiveram sucesso porque a criança era autista e não verbal", de acordo com comunicado da polícia local.

O policial B. Belk resolveu usar o cão policial Remi para tentar encontrar o lar da criança perdida de forma diferente. Eles fizeram um rastreamento "invertido": normalmente, cães policiais rastreiam de onde uma pessoa saiu para tentar descobrir onde ela está atualmente, enquanto desta vez o foco era tentar encontrar de onde a criança havia saído. Isso é algo "fora do normal" para um cão policial fazer, disse à CNN James Maye, tenente oficial de informação pública.