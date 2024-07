Espanha vence República Dominicana e vai às quartas no futebol masculino de Paris-2024

Os dominicanos chegaram ao empate pouco depois em uma cabeçada de Ángel Montes após cobrança de escanteio (38'), mas depois do intervalo os espanhóis aproveitaram a expulsão do atacante Edison Azcona para impor seu favoritismo.

Comandada pelo ex-zagueiro do Atlético de Madrid Santi Denia, a 'Roja' abriu o placar aos 24 minutos com o meia do Barcelona Fermín López aproveitando um erro na saída de bola do goleiro Enrique Bosl.

A Espanha venceu a República Dominicana por 3 a 1 neste sábado (27), em Bordeaux, e se tornou a primeira seleção classificada para as quartas de final do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Alex Baena fez o segundo em um chute de fora da área que desviou no zagueiro Joao Urbáez antes de entrar (55') e o lateral-esquerdo Miguel Gutiérrez fechou o placar em lance que foi checado pelo VAR antes de ser validado (70').

Com este resultado, depois da vitória sobre o Uzbequistão por 2 a 1 na estreia, a seleção espanhola chegou a seis pontos faltando uma rodada para o encerramento do Grupo C. A República Dominicana tem um, conquistado com o empate sem gols com o Egito no primeiro jogo.

A Espanha, candidata ao pódio, tem garantida uma das vagas da chave nas quartas de final. Dominicanos, uzbeques e egípcios vão lutar pela classificação na próxima terça-feira, na rodada final da fase de grupos.