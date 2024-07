Empresas de videogames veem seus atores como 'dados' para a IA, diz sindicato em greve

Embora várias das reivindicações sejam semelhantes, como o consentimento e a compensação dos atores, cujas vozes e movimentos são utilizados pela inteligência artificial (IA) para moldar as personagens dos jogos, as negociações mais recentes trazem desafios particulares, segundo os negociadores.

A inteligência artificial (IA), tema central das greves de Hollywood no ano passado, provoca agora uma segunda paralisação de atores de uma indústria muito maior e no coração da tecnologia: os videogames.

Entretanto, “o fato de se verem como empresas tecnológicas” está diretamente relacionado com “a sua falta de vontade de perceber o valor da atuação”, acrescentou.

As empresas de tecnologia, por sua natureza, tendem a ver os atores como “dados” para a IA, disse Ray Rodriguez, chefe das negociações contratuais.

- "Sigilo" -

As discussões englobam cerca de 2.600 artistas que dublam vozes para videogames, ou cujos movimentos físicos são gravados para animar personagens gerados por computadores.

A medida ocorre após mais de um ano e meio de negociações infrutíferas entre o sindicato e empresas do setor, como a Activision, Disney, Electronic Arts e Warner Bros. Games.

As conversas são esporádicas. As companhias não nomearam negociadores em tempo integral e estão “absolutamente obcecadas com o sigilo”, disse Rodriguez.

Os personagens de videogames muitas vezes combinam atuações. Por exemplo, um personagem pode ter a voz de um ator e os movimentos de outro.

É uma forma “realmente agradável” de colaborar, disse Sarah Elmaleh, que está à frente do comitê de negociações do sindicato.