Empresa dos EUA vende balde de 'comida de emergência' para o fim do mundo por US$ 80

O The Guardian destaca que desastres naturais recentes tiveram inúmeras consequências: como o furacão Beryl, por exemplo, que deixou moradores de Houston, no estado do Texas, sem energia por dias, fazendo com que alimentos refrigerados e congelados estragassem.

Mercado

Quase 20 milhões de americanos, ou cerca de 7% de todas as residências, agora se identificam como "preparadores", com base em uma análise recente dos dados da FEMA. Isso influenciou Drew Miller, um coronel aposentado da Força Aérea, a criar o Fortitude Ranch, que engloba cinco complexos de sobrevivência nos Estados Unidos.

Outros empresários seguiram o mesmo caminho: empresas que têm se destacado na economia do dia do juízo final incluem a American Reserves, que oferece itens essenciais para os preparadores, como um suprimento de alimentos para 12 meses (US$ 2.799,99) e um rádio de emergência com manivela (US$ 59,99); a Fieldcraft Survival, que oferece aulas (US$ 250) em todo o país sobre "habilidades tradicionais de sobrevivência moderna e de artesanato", incluindo a montagem de armadilhas e o nó de amarração; e aquelas que oferecem bunkers de luxo, como o complexo Vivos xPoint, nos arredores de Edgemont, Dakota do Sul, onde a associação custa US$ 55 mil.