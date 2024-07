Elon Musk manifesta apoio à oposição venezuelana um dia antes das eleições

Na véspera da eleição presidencial da Venezuela, o bilionário Elon Musk pediu apoio para a oposição do regime de Nicolás Maduro na rede social X, da qual é dono, neste sábado, 27. Em uma publicação respondendo a Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, o empresário escreveu que "é hora de os venezuelanos terem a chance de um futuro melhor".

"Apoie Maria Corina", escreveu Musk em um comentário feito em um post de Corina Machado na qual a venezuelana contava ter recebido o apoio do presidente argentino Javier Milei, outro político pelo qual Musk demonstra admiração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

María Corina Machado, era a candidata inicial da Plataforma Unitária Democrática (PUD), hoje representada por Edmundo González. Ela venceu as primárias presidenciais com mais de 90% dos votos em outubro do ano passado, mas não pôde ser candidata após sofrer uma inabilitação política.