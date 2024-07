COI aplaude a cerimônia de abertura inédita Paris-2024

Mais do que uma "pedra", a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 trouxe uma "montanha" ao "edifício" olímpico, comemorou o Comitê Olímpico Internacional (COI) neste sábado (27), um dia após um espetáculo inédito no rio Sena.

"Cada edição deposita sua pedra no edifício", mas aqui "trouxemos uma montanha, não é uma pedra pequena", declarou o diretor-executivo do COI, Christophe Dubi, durante entrevista coletiva conjunta com os dirigentes do Comitê Organizador (COJO), Tony Estanguet, e da equipe artística, Thomas Jolly e Thierry Reboul.

A cerimônia com quatro horas de duração obrigou os diretores do evento a se adaptarem "de última hora", com bailarinos e músicos abandonando "alguns dos telhados parisienses mais íngremes", explicou Reboul.