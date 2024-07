Chilena Tania Zeng perde mas realiza sonho olímpico aos 58 anos

Não conseguiu vencer, mas a chilena Tania Zeng realizou o sonho ao estrear nos Jogos Olímpicos aos 58 anos, no torneio de tênis de mesa de Paris-2024, onde perdeu na fase preliminar.

"É a realização de um sonho", disse a mesatenista, que perdeu por 4 a 1 (4-11, 14-12, 11-5, 11-3 e 11-8) para outra veterana, a libanesa de 46 anos Mariana Sahakian.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zeng nasceu na China, mas mora no Chile há 35 anos. Quando jovem, competiu no tênis de mesa em seu país, mas se afastou do esporte até começar a retomar a prática durante a pandemia de Covid-19. Não demorou muito para subir posições no ranking sul-americano.