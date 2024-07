Chavistas e opositores na busca por eleitores na Venezuela

"Convencer para vencer!", repete Oslainer Hernández, que tem como tarefa conseguir dez eleitores a favor de Nicolás Maduro na eleição presidencial de domingo na Venezuela. Monik Bule oferece transportes gratuitos para quem votar no opositor Edmundo González Urrutia, em uma dura disputa eleitoral.

Hernández, 41 anos e dirigente de base do oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), vive em Maracaibo, cidade tradicionalmente opositora.

Ela deve cumprir com o tradicional 1x10 do PSUV (um militante do partido busca dez eleitores). Mas, nesta ocasião, chama-se 1x10x7, pois ao esquema anterior foram adicionados como 'pescadores de votos' também os beneficiários de sete planos sociais e pequenos partidos políticos que apoiam Maduro.