Charles Leclerc (Ferrari) conquista pole position do GP da Bélgica

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou neste sábado (27) a pole position do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, apesar de Max Verstappen ter sido o mais rápido na classificação, mas sofrendo uma sanção em que perdeu dez posições.

Líder do Mundial de F1, Max Verstappen foi 0,595 segundos mais rápido que Leclerc na sessão de classificação deste sábado, mas o piloto da Red Bull largará do 11º lugar devido à sanção de 10 posições por causa da troca de motores fora do regulamento.

"Sinceramente, não esperava isto neste fim de semana, mas devido às condições complicadas conseguimos superar as nossas expectativas", disse Leclerc.

"É um bom dia para a equipe e agora vamos nos concentrar em amanhã e ver o que acontece quando a chuva parar", acrescentou o monegasco.