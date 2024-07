Bombardeio israelense contra escola em Gaza deixa 30 mortos, denuncia Hamas

Um bombardeio israelense contra uma escola deixou pelo menos 30 mortos neste sábado (27) no centro de Gaza, e uma operação em Khan Yunis, no sul, matou 170 palestinos desde segunda-feira, informaram fontes no território palestino após nove meses de guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu destruir o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, após o ataque do movimento islamista palestino contra o sul de Israel em 7 de outubro, que provocou o início do conflito.

O chefe de Governo concluiu uma visita de uma semana aos Estados Unidos, onde se reuniu, entre outros, com o ex-presidente Donald Trump, que fez um alerta sobre a possibilidade de "grandes guerras no Oriente Médio e talvez uma Terceira Guerra Mundial" caso ele não vença a eleição presidencial de novembro.