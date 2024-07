Blinken preocupado com 'ações provocativas' da China nas imediações de Taiwan

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou neste sábado (27) preocupação com as "ações provocativas" da China nas imediações de Taiwan durante uma reunião com o seu homólogo chinês, Wang Yi.

O chefe da diplomacia norte-americana expressou as "preocupações dos Estados Unidos a respeito das ações provocativas efetuadas recentemente pela China, em particular um bloqueio simulado no momento da posse" do presidente taiwanês, Lai Ching-te, explicou um porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

A China considera Taiwan parte de seu território e, nos últimos anos, intensificou as ações de intimidação contra a ilha, que tem um governo democrático.