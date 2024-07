Belga Remco Evenepoel ganha ouro olímpico no ciclismo contrarrelógio

O belga Remco Evenepoel conquistou o ouro olímpico na prova contrarrelógio masculina do ciclismo dos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (27), com chegada na ponte Alexandre III, à frente do italiano Filippo Ganna e de outro belga, Wout Van Aert.

Evenopel, atual campeão mundial, sucede como campeão olímpico o esloveno Primoz Roglic, que não foi aos Jogos, ao superar sob chuva seus companheiros de pódio em 14 e 25 segundos, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O belga de 24 anos mostrou mais uma vez um grande desempenho em sua prova preferida, onde sua perfeição aerodinâmica o fez se distanciar dos adversários, mesmo com o asfalto molhado pela persistente chuva na capital francesa.