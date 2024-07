Australiana Titmus supera Ledecky nos 400m livre da natação; Dressel conquista seu 8º ouro

Em uma estreia emocionante da natação nos Jogos de Paris-2024 neste sábado (27), a nadadora australiana Ariarne Titmus revalidou seu ouro olímpico nos 400 metros livre feminino, à frente da canadense Summer McIntosh e da americana Katie Ledecky, enquanto o americano Caeleb Dressel conquistou seu oitavo ouro com uma vitória no revezamento.

O duelo entre Ledecky, Titmus e McIntosh – todas recordistas mundiais em algum momento – gerou comparações com a chamada "Corrida do Século", os 200m livre de Atenas-2004, na qual Ian Thorpe prevaleceu sobre Pieter van den Hoogenband e o gigante Michael Phelps.

A prova, que contou com a presença das três mulheres mais rápidas da história na distância, foi o destaque do primeiro dos nove dias de natação, que terá 35 finais até o dia 4 de agosto.

"As minhas pernas estão um pouco cansadas, mas acima de tudo estou aliviada. Francamente, senti mais do que nunca na minha vida a pressão e as expectativas desta prova, mas consigo lidar bem com a pressão", reconheceu reconheceu Titmus, que ampliou seu recorde olímpico para três ouros, uma prata e um bronze.

- Dressel volta ao topo -

Ledecky, 27 anos, lutava para reconquistar o trono que Titmus tirou de suas mãos na final eletrizante dos Jogos de Tóquio-2020.

Uma vitória teria feito com que Ledecky se igualasse à sua compatriota Jenny Thompson, que com suas oito medalhas de ouro continua sendo a nadadora de maior sucesso da história olímpica, mas ainda terá mais duas oportunidades em Paris, nos 800 e 1.500 m livre.

"Eu queria ter sido mais rápida, mas não posso reclamar da medalha", disse Ledecky. "Eu sabia que seria difícil. Ariarne e Summer nadaram muito bem".

O duelo entre Titmus e Ledecky também deu início à batalha entre os hegemônicos Estados Unidos e Austrália pela vitória em um dos mais emblemáticos esportes olímpicos.