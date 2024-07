Aumentam acidentes com patinetes elétricos na Alemanha

Foram mais de 9 mil registros em 2023, crescimento de 14,1%, e 22 mortos. Oito em cada dez acidentados tinham menos de 45 anos.A Alemanha registrou um aumento de 14,1% no número de acidentes com patinetes elétricos em 2023, totalizando 9.425 ocorrências, informou o Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) em relatório divulgado nesta sexta-feira (26/07). Na maioria dos casos, o acidente foi causado por quem pilotava o meio de transporte (66,3%) e os envolvidos tinham até 45 anos de idade (80,4%). Um total de 1.220 pessoas foram feridas gravemente nesses eventos. O número de vítimas fatais também aumentou: passou de 11 em 2022 para 22 em 2023. "Patinetes elétricos se tornaram parte integral das ruas da Alemanha", afirmou o Destatis em comunicado. "Isso também provoca mais acidentes com esses meios de transporte, que envolvem principalmente pessoas mais jovens." Segundo o órgão, os acidentes são geralmente causados por uso impróprio da rua ou condução alcoolizada. As estatísticas não abrangem acidentes causados por patinetes estacionados de forma inapropriada nas ruas e calçadas. Acidentes custam caro "Cada acidente com um ferido custa em média mais de 13 mil euros", afirma Jörg Asmussen, diretor da Associação Alemã de Seguradoras (GDV), citando custos de tratamento e licença médica. "Patinetes elétricos não têm o que fazer nas calçadas. Eles aumentam os riscos de acidentes para si mesmos e para os outros." Apesar dos números, os patinetes elétricos estiveram envolvidos em uma parcela pequena dos acidentes de trânsito: 3,2%. Em 2022, porém, essa fatia era ainda menor, de 2,9%. Já as bicicletas estiveram envolvidas em quase um terço dos acidentes de trânsito, com pouco mais de 94 mil de um total de quase 292 mil registros. Patinetes compartilhados por aplicativo banidos em Paris Em setembro de 2023, Paris baniu os patinetes elétricos compartilhados em decisão chancelada por um referendo. Segundo a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, os equipamentos geravam "anarquia" na cidade. Em 2022, Paris registrou 20 milhões de viagens com 15 mil patinetes elétricos compartilhados e 459 acidentes envolvendo esse meio de transporte, com um total de três mortes. ra (Reuters, dpa, ots)