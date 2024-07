Ataque israelense a uma escola de Gaza deixa 30 mortos, diz Hamas

Ataques aéreos de Israel atingiram uma escola que abrigava palestinos deslocados em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, neste sábado, 27. Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas, incluindo várias crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas.

"A escola Khadija, que abrigava uma unidade médica improvisada na área de Deir Al Balah, foi alvo recentemente de um ataque que deixou 30 mártires e mais de 100 feridos", afirmou o ministério em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O exército israelense disse que tinha como alvo um centro de comando do Hamas usado para direcionar ataques contra tropas israelenses e armazenar "grandes quantidades de armas". O Hamas chamou a alegação do exército de falsa.