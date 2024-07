Ataque aéreo atinge escola e hospital em Gaza e deixa pelo menos 30 mortos

Ataques aéreos israelenses atingiram uma escola e um hospital no centro de Gaza neste sábado, enquanto os negociadores do país se preparavam para um encontro com mediadores internacionais para discutir uma proposta de cessar-fogo. Pelo menos 30 pessoas abrigadas em uma escola para meninas em Deir Al-Balah foram levadas para o Hospital Al Aqsa e declaradas mortas após um ataque. Segundo o exército israelense, o bombardeiro tinha como alvo um centro de comando e controle do Hamas usado para armazenar armas e planejar ataques.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 11 pessoas foram mortas em outros ataques no sábado. De acordo com o ministério, que é controlado pelo Hamas, 39,1 mil palestinos morreram desde o início do conflito, sem distinção entre civis e combatentes.

No norte de Gaza, palestinos relataram ataques aéreos israelenses durante a noite em Zawaida, no centro de Gaza, que deixou pelo menos seis mortos.