Argentina vence Iraque (3-1) e segue viva no futebol masculino de Paris-2024

A Argentina, que estava sob pressão após perder na caótica estreia no torneio olímpico de futebol masculino, evitou por enquanto o desastre ao vencer o Iraque por 3 a 1, neste sábado (27), em Lyon, pela segunda rodada do grupo B dos Jogos de Paris-2024.

No estádio em Lyon, com a presença de cerca de 20 mil pessoas, um terço da capacidade de 60 mil espectadores, um pequeno grupo de torcedores vaiou o hino argentino e fazia o mesmo no início do jogo, sempre que a bola era tocada por algum jogador da equipe de Mascherano.

A rivalidade França-Argentina, recentemente reacendida por um canto racista entoado por jogadores da seleção principal da 'Albiceleste' após a conquista da Copa América nos Estados Unidos, poderá ter um novo capítulo em breve: se a seleção sul-americana se classificar como segunda colocada e os anfitriões cumprirem as previsões e avançarem como primeiros do grupo A, as duas equipes vão se encontrar já nas quartas de final.

