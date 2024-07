A abertura dos Jogos de Paris: uma aposta bem-sucedida de Macron

No início desta semana, o presidente prometeu uma cerimônia "absolutamente única", pela "primeira vez" fora de um estádio. E embora no início tenha parecido "completamente louco e não muito sério", acrescentou "nunca ter duvidado" que seria possível, em entrevista ao jornal Le Parisien.

Tanto ele como sua equipe recordaram insistentemente nos últimos dias o envolvimento pessoal do presidente na preparação dos Jogos e no grande espetáculo de abertura.

Seu entorno também recorda que a ideia "despertou muita atenção e preocupação" por parte dos responsáveis pela segurança. Meses antes, Macron teve de reconhecer publicamente que havia "planos B e C" no caso de uma ameaça terrorista.

"É difícil apreciar as poucas cenas de sucesso entre as Maria Antonietas decapitadas, o trio que se beija, as drag queens, a humilhação da Guarda Republicana forçada a dançar com Aya Nakamura, a feiura geral dos vestidos e da coreografia", protestou a eurodeputada de extrema direita Marion Maréchal.

Mas a nível global, apesar de algumas críticas de seu próprio campo ideológico, as cenas que retrataram a história de França, a atuação de Lady Gaga e o retorno de Céline Dion foram bem recebidas.

"Macron precisa disso a nível de imagem, a nível político e a nível pessoal, porque desde a dissolução da Assembleia Nacional é um momento extremamente difícil para ele, ele quase desapareceu, está constantemente na defensiva", analisa o especialista em comunicação Philippe Moreau Chevrolet.

"Isso pode dar um pequeno impulso, pode trazer um pouco de serenidade em um momento em que o clima do país é muito negativo", afirma.

