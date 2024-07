Wall Street sobe com recuperação de ações tecnológicas

"Na próxima reunião, o Federal Reserve deve destacar que a desaceleração do emprego é motivo suficiente para cortar as taxas de juros em setembro", acrescentou.

"A inflação continua desacelerando e se aproxima lentamente da meta do Federal Reserve [Fed, o banco central americano], ou seja, 2% ao ano", assinalou Jeffrey Roach, da consultoria LPL Financial.

Isso acabou sendo facilitado pela publicação, antes da abertura do pregão nova-iorquino, do índice de preços ao consumidor PCE, que ficou em 2,5% em 12 meses em junho, contra os 2,6% registrados em maio.

"Seguimos com uma inflação que está se moderando, com um crescimento ainda sólido", baseado no dado de uma expansão de 2,8% do PIB americano no segundo trimestre, considerando o registro anualizado, detalhou o analista Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Além disso, na sessão de hoje, os rendimentos dos títulos da dívida americana caíram. A taxa dos papéis do Tesouro com vencimento em 10 anos ficou em 4,19%, contra 4,24% do fechamento de ontem.

tu/nth/arm/llu/dg/rpr/ic