Verstappen é punido com perda de 10 posições no grid do GP da Bélgica

O piloto holandês Max Verstappen, líder do Mundial de Fórmula 1, foi punido com a perda de dez posições no grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica devido a uma troca de motor em sua Red Bull, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) sexta-feira (26).

A Red Bull colocou no carro de Verstappen um quinto motor de combustão interna, um acima do limite permitido por temporada, de acordo com o regulamento.

A punição não é surpresa para o tricampeão mundial, que afirmou na quinta-feira que "muito provavelmente" seria penalizado pela troca de motor.