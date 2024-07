Unesco inclui mosteiro de Santo Hilário de Gaza em lista de patrimônios em perigo

O mosteiro de Santo Hilário, localizado na Faixa de Gaza, foi incluído na lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco, por causa da guerra entre Israel e Hamas, anunciou a organização da ONU nesta sexta-feira (26).

"Nova inscrição na lista do #PatrimônioMundial e na lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco: Mosteiro de Santo Hilário / Tell Umm Amer, na #Palestina", indicou no X a Unesco, cujo comitê de Patrimônio Mundial está reunido em Nova Délhi.

"Com essa decisão se reconhece tanto o valor universal excepcional desse local como o dever de protegê-lo frente aos perigos iminentes" por causa do "conflito em curso na Faixa de Gaza", explicou em um comunicado a organização da ONU para a Educação, Ciência e a Cultura.