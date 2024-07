Tribunal ucraniano ordena prisão de suspeito de assassinato de ex-deputada nacionalista

Um tribunal ucraniano ordenou, nesta sexta-feira (26), a prisão preventiva do suspeito do assassinato na semana passada da ex-deputada ultranacionalista Irina Farion, informou a imprensa local. Farion foi deputada entre 2012 e 2014 pelo partido ultranacionalista Svoboda e era conhecida por sua campanha apaixonada contra o uso do idioma russo na Ucrânia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O veículo estatal ucraniano Suspilne indicou que um tribunal de Lviv, no oeste da Ucrânia, decretou a prisão preventiva do suspeito por 60 dias à espera do julgamento.

O acusado se identificou como Vyacheslav Zinchenko e foi preso esta semana em Dnipro, 800 quilômetros a leste de Lviv. O jovem de 18 anos - que não se declarou culpado - é acusado de assassinato premeditado e pode pegar uma pena de 15 anos de prisão. As autoridades anunciaram nesta quinta-feira a prisão do suspeito do assassinato de Farion, uma linguista de 60 anos que causou controvérsia por sua defesa ferrenha do idioma ucraniano após a invasão russa que começou em fevereiro de 2022.