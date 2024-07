Temperaturas mais baixas e chuvas favorecem o combate a um megaincêndio no Canadá

A queda das temperaturas e as chuvas recentes devem ajudar os bombeiros que lutam contra o enorme incêndio que devastou parte da cidade turística de Jasper, no oeste do Canadá, disseram as autoridades nesta sexta-feira (26).

A cidade está localizada no coração do Parque Nacional Jasper, o maior do Canadá e que atrai 2,5 milhões de visitantes todos os anos por suas montanhas, geleiras, lagos e cachoeiras.

Entre 30% e 50% da cidade foi destruída por este incêndio, ainda considerado "fora de controle" e que já queimou mais de 36 mil hectares.