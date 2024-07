Sena aguarda a abertura 'incrível' dos Jogos Olímpicos de Paris

Horas antes do evento, a companhia ferroviária francesa (SNCF) foi "vítima, nas primeiras horas da manhã, de vários atos maliciosos simultâneos nas linhas de alta velocidade Atlântico, Norte e Leste", informou a empresa, especificando que houve "incêndios voluntários provocados para danificar as instalações".

Convertido em uma passarela onde as delegações de milhares de atletas desfilarão em barcos, o emblemático rio Sena se prepara, nesta sexta-feira (26), para receber a tão esperada cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, cujos organizadores prometem um espetáculo "incrível", apesar do risco de chuva.

A ministra de Esportes, Amélie Oudéa-Castera, condenou esta "sabotagem" contra os "Jogos dos atletas", enquanto o seu homólogo dos Transportes, Patrice Vergriete, denunciou um "ato criminoso escandaloso" que afetou cerca de 800 mil passageiros, muitos dos quais viajariam à capital para assistir à cerimônia.

Não foi a única má notícia para a organização de Paris-2024, já que o dia amanheceu com uma chuva fraca e, segundo as últimas previsões do La Chaîne Méteo, há "70% a 80% de chances" de chover durante o evento.

Cerca de 7.500 competidores navegarão em 85 barcos pelos seis quilômetros das águas que dividem a capital da França. A ambiciosa cerimônia, que mistura a cultura francesa com os valores olímpicos, durará quatro horas e será acompanhada ao vivo por 320 mil pessoas, às 14h30 (horário de Brasília).