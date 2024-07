'Sabotagem' na rede ferroviária francesa horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos

A companhia ferroviária nacional francesa SNCF foi, nesta sexta-feira (26), vítima de um "ataque massivo", que incluiu incêndios provocados, para "paralisar" a sua rede ferroviária de alta velocidade, que afetou 800 mil passageiros, poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

A SNCF "foi vítima esta noite de vários atos maliciosos e simultâneos que afetaram as linhas de alta velocidade do Atlântico, do Norte e do Leste", afirmou o grupo ferroviário em comunicado, no qual especificou que incêndios "foram provocados" para danificar as suas instalações.

A circulação dos trens de alta velocidade (TGV, na sigla em francês) nestes três eixos está perturbada e a empresa alertou que a situação pode durar "pelo menos todo o fim de semana".