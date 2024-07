Quase 300.000 deslocados pela chegada do tufão ao leste da China

As autoridades evacuaram quase 300.000 pessoas e suspenderam nesta sexta-feira (26) o transporte público no leste da China diante da chegada do tufão Gaemi, que deixou diversos mortos em Taiwan e Filipinas.

A tempestade tocou a terra na quinta de madrugada em Taiwan, provocou inundações na segunda maior cidade da ilha e deixou pelo menos cinco mortos.

Em sua passagem perto das Filipinas, o tufão exacerbou as chuvas da estação e causou inundações e deslizamentos de terra que mataram 20 pessoas.