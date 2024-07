Proibição de viagem de observadores aumenta tensão antes das eleições na Venezuela

A proibição de um voo do Panamá que levaria para a Venezuela ex-mandatários latino-americanos que seriam observadores nas eleições presidenciais de domingo aumentou a tensão em torno do pleito, no qua Nicolás Maduro busca um terceiro mandato que o projetaria para 18 anos no poder. Maduro, de 61 anos, tem como principal rival o diplomata Edmundo González Urrutia, de 74, indicado pela aliança opositora Plataforma Unitária Democrática (PUD) devido à inabilitação política de sua candidata original, María Corina Machado, e outros dirigentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente panamenho, José Raúl Mulino, denunciou nesta sexta-feira (26) que autoridades venezuelanas impediram a decolagem do aeroporto de Tocumen de um voo da Copa Airlines que tinha entre seus passageiros os ex-governantes.

Mulino explicou em uma mensagem na rede social X que o "bloqueio do espaço aéreo venezuelano" motivou a situação. O grupo era composto pelos ex-presidentes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolívia) e Vicente Fox (México), todos membros da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (Grupo Idea) e fortes críticos do governo de Maduro. "Mau sinal para domingo", disse Fox em uma entrevista ao Grupo Fórmula do México. "Nos tiraram do avião com chantagem e pressões emitidas desde a Venezuela", denunciou.

Na quinta-feira, o poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello adiantou que seria impedida a entrada deles na Venezuela. "Se você não está convidado para uma festa, o que dizem? (...), dizem: 'por favor, tenha a amabilidade, e se retire' (...). Não estão convidados, querem aparecer", disse em seu programa de televisão. "Aqui não vão vir para bagunçar; este país tem que ser respeitado", acrescentou. O incidente no Panamá se soma a alertas na região por advertências de Maduro sobre "um banho de sangue" em caso de vitória da oposição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu contraparte do Chile, Gabriel Boric, expressaram preocupação. "Não se pode ameaçar sob nenhum ponto de vista com banhos de sangue (...), o que recebem os mandatários e os candidatos são banhos de votos", expressou na quinta-feira Boric. "Maduro tem que aprender: quando ganha, fica. Quando perde, vai embora", disse Lula na segunda-feira. Estados Unidos, União Europeia e a maioria dos governos da América Latina não reconheceram a reeleição de Maduro em 2018 em eleições boicotadas pela oposição, que as qualificou como fraude.

John Kirby, porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, advertiu que "a repressão política e a violência são inaceitáveis". - "Tudo pronto" - "Temos tudo pronto", disse nesta sexta-feira o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, em um ato em Caracas com observadores internacionais convidados.