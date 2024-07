População de estrangeiros no Japão ultrapassa 3 milhões pela primeira vez

A população de pessoas estrangeiras no Japão ultrapassou os 3 milhões pela primeira vez, com um aumento de 11%, segundo dados divulgados na quarta-feira, 24, pelo Ministério de Assuntos Internos do Japão. Os estrangeiros agora representam quase 3% da população total e são, em sua maioria, pessoas em idade de trabalho, entre 15 e 64 anos.

A população total do Japão diminuiu pelo 15º ano consecutivo em 2023, caindo mais de meio milhão de pessoas, à medida que a população envelhece e os nascimentos permanecem baixos, com um recorde mínimo de 730 mil no ano passado. As 1,58 milhão de mortes no ano passado também foram um recorde histórico. A população do Japão era de 124,9 milhões em 1º de janeiro.

Pesquisas mostram que os jovens japoneses estão cada vez mais relutantes em casar ou ter filhos, desencorajados pelas perspectivas de emprego ruins, pelo alto custo de vida - que aumenta em um ritmo mais rápido do que os salários - e por uma cultura corporativa enviesada em termos de gênero, que sobrecarrega apenas as mulheres e as mães trabalhadoras.