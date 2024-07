Petróleo fecha em baixa, afetado por incertezas sobre demanda

As cotações do petróleo caíram nesta sexta-feira (26), enfraquecidas pelas incertezas do mercado sobre a situação econômica mundial e a demanda pela commodity.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em setembro, recuou 1,50%, para 81,13 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com o mesmo vencimento, baixou 1,43% e fechou cotado a 77,16 dólares.

As reservas comerciais de petróleo estão atualmente em seu nível mais baixo em cinco meses nos Estados Unidos, depois de quatro semanas consecutivas de queda, o que as reduziu em mais de 24 milhões de barris.