Panamá diz que Venezuela bloqueou voo com ex-presidentes que observariam eleições

As autoridades venezuelanas impediram nesta sexta-feira, 26, que um grupo de ex-presidentes latino-americanos viajasse para Caracas, onde os ex-mandatários, todos fortes críticos da gestão de Nicolás Maduro, pretendiam observar as eleições presidenciais de domingo no país.

O governo panamenho denunciou o ocorrido.

O voo CM 222 da companhia aérea panamenha Copa Airlines, que transportava quatro ex-presidentes da região para a Venezuela, não conseguiu decolar do aeroporto de Tocumen "por conta do bloqueio do espaço aéreo venezuelano", afirmou o presidente panamenho, José Raúl Mulino, em sua conta na rede social X.