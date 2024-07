Mulher argentina que acusa jogadores franceses de rugby de estupro diz que foi enganada

A mulher que denunciou dois jogadores de rugby da seleção francesa por estupro na Argentina, afirmou ter sido enganada pelos atletas que permanecem em prisão domiciliar na província de Mendoza, aguardando julgamento.

"As provas são convincentes e reais, me enganaram desde o início, no boliche (bar) eu disse ‘não’ para ter relações sexuais", afirmou a denunciante ao jornal Uno de Mendoza, segundo breves declarações publicadas nesta sexta-feira (26).

A mulher de 39 anos acusa os franceses Hugo Auradou e Oscar Jegou, ambos de 21 anos, de terem a espancado e estuprado repetidamente no quarto de hotel que ambos ocupavam em Mendoza, para onde ela se dirigiu após terem se conhecido em um bar.