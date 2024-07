México não participou da prisão de líderes do cartel de Sinaloa nos EUA, diz governo

As autoridades mexicanas não participaram na detenção de Ismael "Mayo" Zambada, co-fundador do cartel de Sinaloa, e filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, realizada na quinta-feira no Texas pelas autoridades americanas, informou a secretária de Segurança mexicano nesta sexta-feira (26).

"A pergunta é se participamos desta detenção ontem (quinta-feira), a resposta é não. O governo do México não participou nesta detenção ou entrega, este não é o caso", disse a secretária Rosa Icela Rodríguez, durante a conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

