Marie-José Pérec e Teddy Riner, dois monumentos do esporte francés

Os encarregados de acender a pira olímpica nesta sexta-feira (26), a ex-atleta Marie-José Perec e o judoca Teddy Riner, ambos campeões olímpicos, são dois monumentos do esporte francês.

'Marie-Jo' permanece no imaginário coletivo francês 30 anos depois de suas façanhas na pista de atletismo, a única atleta francesa a ostentar três títulos olímpicos (200m em Barcelona-1992, 200m e 400m duplos em Atlanta-1996) e porta-bandeira da delegação francesa nos Jogos de 1996.

"Os Jogos são a minha vida!", afirma a atleta de 56 anos, nascida na Guadalupe, cujo nome estava em todas as apostas para ser a última a carregar a tocha no revezamento durante a espetacular cerimônia de abertura de Paris-2024, realizada nesta sexta-feira no Sena.