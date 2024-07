Maquinista é condenado a 2,5 anos de prisão na Espanha por acidente de trem que deixou 80 mortos em 2013

Um tribunal espanhol condenou nesta sexta-feira (26) um maquinista e um ex-oficial de segurança da rede ferroviária espanhola a dois anos e meio de prisão por um acidente de trem que deixou 80 pessoas mortas perto de Santiago de Compostela em 2013.

“Ambos os réus, de acordo com o juiz, violaram o dever de cuidado que seus cargos lhes impunham” e suas ações implicaram ‘um aumento ilegal do risco’ para os passageiros do trem, disse o tribunal da cidade de Santiago de Compostela, no noroeste da Espanha, em um comunicado do Judiciário.

Em 24 de julho de 2013, o trem de alta velocidade Alvia 04155 descarrilou pouco antes de sua chegada a Santiago de Compostela e colidiu brutalmente em uma curva acentuada protegida por um muro de concreto, a quatro quilômetros de seu destino.